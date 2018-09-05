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12:50, 5 сентября 2018 1 103

Рязанцам предложили пройти диагностику на МРТ 2

Рязанцам предложили пройти диагностику на МРТ

Медики отмечают, что залог успешного лечения — это качественная диагностика. Современный и эффективный метод диагностики, который помогает выявить заболевания и патологии на ранних сроках — МРТ.

Один из таких аппаратов установлен в рязанском лечебно-диагностическом центре «Поколение», который открылся в конце февраля 2018 года.

В районе Горрощи находится еще один медицинский диагностический центр — «Томография на Семашко», который работает в Рязани с 2009 года.

Подробнее о том, какие исследования могут провести в этих центрах, читайте в нашем разделе «Публикации».


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6 часов назад
Диагностика нового поколения. Где быстро и качественно пройти диагностику в Рязани?

Диагностика нового поколения. Где быстро и качественно пройти диагностику в Рязани?

Залог успешного лечения — это качественная диагностика.

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