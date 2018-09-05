Рязанцам предложили пройти диагностику на МРТ

Медики отмечают, что залог успешного лечения — это качественная диагностика. Современный и эффективный метод диагностики, который помогает выявить заболевания и патологии на ранних сроках — МРТ.
Один из таких аппаратов установлен в рязанском лечебно-диагностическом центре «Поколение», который открылся в конце февраля 2018 года.
В районе Горрощи находится еще один медицинский диагностический центр — «Томография на Семашко», который работает в Рязани с 2009 года.
Подробнее о том, какие исследования могут провести в этих центрах, читайте в нашем разделе «