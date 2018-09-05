Диагностика нового поколения. Где быстро и качественно пройти диагностику в Рязани?

Часто ли мы задумываемся о своем здоровье, долечиваем простуду, обращаемся к врачам с целью профилактики, а не с болезнью? Большинство из нас ответит — не часто, все на бегу, времени не хватает, в очереди к врачам в поликлиниках сидеть некогда. Так бывает, что диагноз не получается поставить сразу и приходится обходить всех специалистов по кругу.

А залог успешного лечения — это качественная диагностика.

Есть современный и эффективный метод диагностики, который помогает выявить заболевания и патологии на ранних сроках — МРТ (магнитно резонансная томография). Пожалуй, самый популярный, быстрый и точный способ выявить малейшие отклонения и изменения в органах, которые взаимосвязаны друг с другом.

С развитием современных технологий появились аппараты нового поколения с высоким уровнем детализации изображений и широким спектром исследований. Один из таких аппаратов установлен в рязанском лечебно-диагностическом центре «Поколение», который открылся в конце февраля 2018 года.

Комфортабельный… тоннель

В медицинском центре можно пройти исследования на высокопольном магнитно-резонансном томографе полуоткрытого типа, который представляет собой горизонтальную платформу с небольшим тоннелем. На аппарате врачи-рентгенологи проводят обследование головного мозга, позвоночника, брюшной полости, малого таза и суставов. Помимо высокого качества изображения, томограф нового поколения имеет укороченную длину тоннеля. Даже пациенты с клаустрофобией, находясь в нем, могут чувствовать себя комфортно. Внутри аппарат оснащен микрофоном для связи с врачом, а для более расслабленного пребывания пациента в тоннеле по его просьбе могут включить релаксирующую музыку.

Кроме того, лечебно-диагностический центр «Поколение» проводит редкие и сложные исследования суставов и мягких тканей. «В случае, если человек нашел у себя под кожей какое-то новообразование, где угодно, он может просто указать доктору его локализацию, — рассказал врач-рентгенолог Владимир Цыплаков. — Возможности нашего оборудования позволяют сделать акцент именно на этот участок».

Как правило, длительность МРТ не превышает 25 минут, во многом она зависит от сложности проводимого исследования. Что касается предварительной подготовки к процедурам, то она требуется лишь в некоторых случаях — об этом расскажут при записи по телефону или во время визита в медцентр. После завершения процедуры врач-рентгенолог проводит бесплатную консультацию и, если требуется, даст рекомендации по дальнейшему обследованию. Запись результатов исследования на электронный носитель входит в стоимость, а по просьбе пациента врачи могут распечатать снимки или выслать их на почту.

Медцентр «Поколение» является многопрофильным. «Практически для любой проблемы мы можем найти свое решение и подобрать индивидуальный план лечения», — подчеркнул Цыплаков.

Помимо МРТ центр предлагает пациентам УЗИ-диагностику, ЭЭГ, ЭКГ, суточное мониторирование ЭКГ по Холтеру, консультации невролога, ортопеда, кардиолога, хирурга, гинеколога, офтальмолога, дерматолога, онколога-мамолога, терапевта, более десяти тысяч видов лабораторных исследований, а также услуги медосмотра, выдачи справок. С недавнего времени в «Поколении» стали доступны услуги карбокситерапии (газовые уколы), склеротерапии и лечебные блокады. В будущем планируется расширение спектра услуг и включение в него МРТ диагностики молочных желез и сосудов нижних конечностей. Например, последнее применимо при варикозных болезнях. Записаться на прием можно ежедневно по телефону: 8 (4912)40-50-90 с 8:00 до 20:00. Медицинский центр работает без обеда и выходных.

Работаем «в открытую»

В районе Горрощи находится еще один медицинский диагностический центр — «Томография на Семашко», который работает в Рязани с 2009 года. В нем можно провести исследования различной степени сложности, а также пройти диагностику всего организма «Онкопоиск».

Центр оснащен двумя томографами различного типа: открытого и закрытого. Отличить их можно по внешнему виду: томограф открытого типа представляет собой плиту, которая располагается над пациентом, он не имеет тоннеля и оставляет пространство вокруг открытым — отсюда и название.

По такому признаку «открытый» выигрывает на фоне стандартного — с тоннелем. «Нередко при виде томографа закрытого типа некоторые пациенты испытывают приступы паники, — отметил врач-рентгенолог Алексей Яшин. — В этом случае мы предлагаем пройти МРТ на „открытом“ томографе». Кроме того, он также подходит для проведения исследований у детей. «В этом случае родители могут находиться рядом с ребенком и, при желании, держать его за руку», — добавил врач. Впрочем, аппарат закрытого типа имеет больше возможностей для проведения исследований организма, как у взрослых, так и у детей. В центре всегда находится два врача-рентгенолога, невролог и онколог, что позволяет разбирать сложные и спорные случаи, грамотно консультировать пациента.

Главное, что в обоих случаях МРТ — абсолютно безвредная для организма процедура, не имеющая ограничений по количеству процедур. «Это безопасный метод диагностики, который не несет никакой лучевой нагрузки на организм, — отметил Алексей Яшин. — Специалисты центра также не имеют специальных костюмов. В них просто нет необходимости».

Здесь можно пройти бесплатное МРТ и УЗИ при наличие у пациента направления от лечащего врача и полиса ОМС. Кроме того, он оказывает услуги по программам добровольного медицинского страхования для жителей Рязани, Рязанской области и других областей. Записаться на исследования можно ежедневно по телефону 8 (4912)40-03-03 с 7:00 до 23:00 без обеда и выходных.

Контакты ЛДЦ «Поколение»: официальный сайт, Instagram, «ВКонтакте».

Контакты ЛДЦ «Томография на Семашко»: официальный сайт.