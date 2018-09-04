Жители многоэтажки в Горроще пожаловались на пары канализации. Видео

Жители многоэтажки в Горроще четвертый год дышат парами канализации. Об этом сообщил сюжет ГТРК «Ока».
По словам жителей дома №44 по улице Гоголя в подвале собираются канализационные стоки. Рязанцы отметили, что звонки в управляющую компанию ни к чему не приводят.
Коммунальщики приезжают и осушают подвал, но за ночь лужа с нечистотами появляется снова. Жильцы пожаловались, что в подъезде и в квартирах «не чем дышать».
«Нам говорят, что в подвале просто нужно заменить часть трубы, чтобы она функционировала», — рассказала рязанка.
В управляющей компании о проблеме «с душком» знают и нашли виновных. Директор от комментариев отказался, но отметил, что жители дома сами неправильно используют канализацию и засоряют ее. Капитальный ремонт в этом доме намечен на 2026 год.
Страдающие от неприятного запаха рязанцы утверждают, что просто не доживут до этого времени и намерены написать коллективную жалобу в жилинспекцию и в прокуратуру, чтобы ремонт в доме провели раньше намеченного срока.
Видео ГТРК «Ока»