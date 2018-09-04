В сасовском селе установили поклонный крест в честь победы над ордынским ханом

В сасовском селе Сасыкино установили поклонный крест в честь победы над ордынским ханом. Об этом сообщает издательство «
Крест появился на Большой дороге, по которой в 1444 году казаки вместе с мордовским войском пошли к речке Листвянке на битву с войском царевича Мустафы.
«Поклонный крест на Большой дороге в Сасыкине — дань памяти благодарных потомков нашим славным предкам, бесстрашно защищавшим родную землю от врагов», — сказал шиловский историк-краевед Александр Кондрашов.
Крест освятил настоятель Желудевского храма отец Владимир. После этого для сельчан устроили концерт рязанские казаки.