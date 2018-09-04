Названы самые популярные в России «легковушки»

Самым распространенным автомобилем в России за первые шесть месяцев 2018 года признали «семерку». Об этом сообщил
Количество «семерок» в стране составило 1,73 млн.
Второй по поулярности стала Lada 2106, которую зарегистрировали в количестве 1,54 млн экземпляров.
Еще одной популярной моделью признали трехдверный внедорожник Lada 4×4. В стране насчитали 1,01 млн обладателей этих автомобилей.
Также в список попали Lada 2109 (850 тысяч штук), Lada 2110 (826,9 тысчи единиц), Lada 2114 (774 тысяч), Lada 2105 (726,9 тысячи), Ford Focus (725,9 тысячи), Toyota Corolla (704,4 тысячи) и Hyundai Solaris (704,2 тысячи).