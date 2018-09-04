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11:27, 4 сентября 2018 592
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Названы самые популярные в России «легковушки» 1

Названы самые популярные в России «легковушки»

Самым распространенным автомобилем в России за первые шесть месяцев 2018 года признали «семерку». Об этом сообщил Автостат.

Количество «семерок» в стране составило 1,73 млн.

Второй по поулярности стала Lada 2106, которую зарегистрировали в количестве 1,54 млн экземпляров.

Еще одной популярной моделью признали трехдверный внедорожник Lada 4×4. В стране насчитали 1,01 млн обладателей этих автомобилей.

Также в список попали Lada 2109 (850 тысяч штук), Lada 2110 (826,9 тысчи единиц), Lada 2114 (774 тысяч), Lada 2105 (726,9 тысячи), Ford Focus (725,9 тысячи), Toyota Corolla (704,4 тысячи) и Hyundai Solaris (704,2 тысячи).


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