В Приморье турист умер при восхождении на гору

В Приморском крае турист умер при восхождении на гору. Спасатели начали спускать его тело, передает
Группа туристов отправилась на гору Пидан. 60-летнему мужчине стало плохо, и он скончался.
«Не исключено, что у него схватило сердце, так как мужчине было около 60 лет и он имел большую массу тела», — предположили в Дальневосточном региональном поисково-спасательном отряде.
В отряде не уточнили, на какой высоте произошло ЧП.
За текущий туристический сезон этот случай — четвертый по Хабаровскому краю и Приморью.