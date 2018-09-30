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14:24, 30 сентября 2018 254
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В Приморье турист умер при восхождении на гору

В Приморье турист умер при восхождении на гору

Фото: Pixabay.com

В Приморском крае турист умер при восхождении на гору. Спасатели начали спускать его тело, передает ТАСС.

Группа туристов отправилась на гору Пидан. 60-летнему мужчине стало плохо, и он скончался.

«Не исключено, что у него схватило сердце, так как мужчине было около 60 лет и он имел большую массу тела», — предположили в Дальневосточном региональном поисково-спасательном отряде.

В отряде не уточнили, на какой высоте произошло ЧП.

За текущий туристический сезон этот случай — четвертый по Хабаровскому краю и Приморью.


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