С 1 октября провайдеров обяжут 30 суток хранить интернет-трафик пользователей и передавать его по требованию спецслужб. В силу вступит последнее положение «закона Яровой», сообщает
В дата-центрах отведут пространство, которое рассчитают из объема трафика пользователя за 30 дней до начала работы хранилища. Если трафик вырастет, то старые данные станут доступны уже не в течение 30 дней, а на меньший срок.
В ближайшие 5 лет операторы обязаны ежегодно наращивать емкости для хранения на 15%.
Изначально это положение должно было вступить в силу 1 июля. Правительство перенесло дату из-за жалоб операторов.
Ранее в ФСБ заявили, что выполнение «закона Яровой»