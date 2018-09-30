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12:19, 30 сентября 2018 1 428
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С 1 октября провайдеров обяжут 30 суток хранить интернет-трафик пользователей

С 1 октября провайдеров обяжут 30 суток хранить интернет-трафик пользователей

Фото: Pixabay.com

С 1 октября провайдеров обяжут 30 суток хранить интернет-трафик пользователей и передавать его по требованию спецслужб. В силу вступит последнее положение «закона Яровой», сообщает Tjournal.ru.

В дата-центрах отведут пространство, которое рассчитают из объема трафика пользователя за 30 дней до начала работы хранилища. Если трафик вырастет, то старые данные станут доступны уже не в течение 30 дней, а на меньший срок.

В ближайшие 5 лет операторы обязаны ежегодно наращивать емкости для хранения на 15%.

Изначально это положение должно было вступить в силу 1 июля. Правительство перенесло дату из-за жалоб операторов.

Ранее в ФСБ заявили, что выполнение «закона Яровой» повысит тарифы на связь.


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