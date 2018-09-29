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18:31, 29 сентября 2018 230
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В Лесопарке убрали ртутные лампы, загрязнившие почву

В Лесопарке убрали ртутные лампы, загрязнившие почву

В Лесопарке убрали ртутные лампы, оставленные там накануне неизвестными. Об этом сообщили в пресс-службе горадминистрации.

В парке оставили около 15-20 коробок с ртутными лампами. Ртуть из разбившихся ламп попала в почву, осталась на листьях и траве.


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