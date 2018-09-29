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20:48, 29 сентября 2018 2 285
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На открытие памятника Александру Невскому в Рязанской области приехал полпред президента в ЦФО

На открытие памятника Александру Невскому в Рязанской области приехал полпред президента в ЦФО

На открытие памятника Александру Невскому приехал полномочный представитель президента в ЦФО Игорь Щеголев. Об этом сообщил сайт регионального правительства.

Памятник установили в Алексадро-Невском. Автором монумента стал скульптор Олег Седов, ранее создавший для Рязани скульптуру Евпатия Коловрата.

Стоимость изготовления памятника — 2,5 млн рублей. Его установили за счет жителей региона и помощи спонсоров.

Около памятника также благоустроили территорию, а улицу Колхозную, где он установлен, переименовали в улицу Невского.

. «Сегодня у вас замечательное событие — открывается памятник одному из любимых русских князей. Александр Невский — легендарная и выдающаяся историческая личность. Он объединил в себе все лучшие качества, которые ждет от власти русский народ: был храбрым воином, мудрым руководителем и дальновидным политиком», — сказал Игорь Щеголев.

«Благодаря тому, что Александр Невский принял тогда правильное решение, мы сейчас являемся одним из сильнейших, крупнейших и уважаемых в мире государств. Я очень рад, что вы несколько лет назад вернули историческое название своей малой родине. Это живой пример нашей благодарности и памяти», — добавил он.

Николай Любимов поблагодарил скульптора Олега Седова и всех, кто поучаствовал в реализации проекта.

Митрополит Рязанский и Михайловский Марк освятил монумент, участники мероприятия возложили к подножию цветы.


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