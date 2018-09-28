В Рязани отопление дали в 80% многоквартирных домов и во всех муниципальных объектах соцсферы, находящихся в зоне обслуживания Ново-Рязанской и Дягилевской ТЭЦ, котельных МУП «РМПТС» и ведомственных котельных. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.
И.о. главы администрации Сергей Карабасов заявил, что работы по заполнению централизованной системы теплоснабжения идут с опережением графика. «К 1 октября мы планируем подать тепло и во все многоквартирные дома», — отметил он.
Отопительный сезон в Рязани
В случае внештатных или аварийных ситуаций рязанцы могут обратиться в оперативно-диспетчерский отдел управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства по телефону: