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15:34, 28 сентября 2018 1 288
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В Рязани отопление дали в 80% многоквартирных домов — мэрия 1

В Рязани отопление дали в 80% многоквартирных домов — мэрия

В Рязани отопление дали в 80% многоквартирных домов и во всех муниципальных объектах соцсферы, находящихся в зоне обслуживания Ново-Рязанской и Дягилевской ТЭЦ, котельных МУП «РМПТС» и ведомственных котельных. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

И.о. главы администрации Сергей Карабасов заявил, что работы по заполнению централизованной системы теплоснабжения идут с опережением графика. «К 1 октября мы планируем подать тепло и во все многоквартирные дома», — отметил он.

Отопительный сезон в Рязани начался 25 сентября. Всего к теплоносителю будет подключено 2834 многоквартирных дома и 222 учреждения соцсферы.

В случае внештатных или аварийных ситуаций рязанцы могут обратиться в оперативно-диспетчерский отдел управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства по телефону: 8 (800) 222-49-12.


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