Прокуратура добилась обустройства тротуара около спортшколы в Кораблине. Об этом сообщил
До детско-юношеской спортивной школы «Рекорд» не была оборудована пешеходная дорожка, и из-за этого дети ходят в школу по автомобильной дороге.
Кроме того, этот участок дороги не был оборудован дорожным знаком «Дети» и искусственными неровностями.
Отмечается, что эти нарушения «создают реальную угрозу жизни и здоровью неопределенного круга лиц», в том числе и детей.
Прокуратура обратилась в адрес главы поселения, в настоящее время уже ведутся работы по оборудованию тротуара до спортшколы, а также принимаются меры по установке знака и «лежачих полицейских».