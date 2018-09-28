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10:09, 28 сентября 2018 1 889
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Прокуратура добилась обустройства тротуара около спортшколы в Кораблине

Прокуратура добилась обустройства тротуара около спортшколы в Кораблине

Прокуратура добилась обустройства тротуара около спортшколы в Кораблине. Об этом сообщил сайт надзорного органа.

До детско-юношеской спортивной школы «Рекорд» не была оборудована пешеходная дорожка, и из-за этого дети ходят в школу по автомобильной дороге.

Кроме того, этот участок дороги не был оборудован дорожным знаком «Дети» и искусственными неровностями.

Отмечается, что эти нарушения «создают реальную угрозу жизни и здоровью неопределенного круга лиц», в том числе и детей.

Прокуратура обратилась в адрес главы поселения, в настоящее время уже ведутся работы по оборудованию тротуара до спортшколы, а также принимаются меры по установке знака и «лежачих полицейских».


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