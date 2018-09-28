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16:14, 28 сентября 2018 854
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Куда сходить на выходных? Афиша RZN.info

Куда сходить на выходных? Афиша RZN.info

Рабочая неделя заканчивается, впереди два выходных, а это значит, что пришло время составить план культурного отдыха. В рязанском театре драмы продолжаются гастроли театра «На Литейном» (Санкт-Петербург). 29 сентября зрители увидят два спектакля — «Счастье мое» по пьесе Александра Червинского и «Банкрот» по произведению Александра Островского. А 30 сентября артисты театра «На Литейном» покажут спектакль «Требуется старый клоун».

В концертном зале Рязанской филармонии 29 сентября выступит Русский народный хор имени Пятницкого. На следующий день на этой же сцене выступит американский певец и актер Steve Washington.

В кафе-клубе «Старый парк» выступит испанский гитарист Анхель Онтальва. А в клубе Svobodа состоится совместный концерт trash metal групп «Кувалда» и «Стахановцы».

Полный обзор смотрите на нашем сайте в разделе «Афиша».


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