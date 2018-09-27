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12:49, 27 сентября 2018 902
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Житель Сасовского района солгал полиции об угоне его машины

Житель Сасовского района солгал полиции об угоне его машины

Житель Сасовского района солгал полиции об угоне его машины. Об этом сообщил сайт УМВД по Рязанской области.

Во время патрулирования автоинспекторы потребовали остановиться водителя машины Lada Priora. После резкой остановки из автомобиля в разных направлениях выбежали трое молодых людей, одного из которых сотрудникам полиции удалось задержать. Он был в состоянии опьянения.

На следующий день его приятель, 20-летний житель села Нестерово Пителинского района, сообщил об угоне своей машины с одной из улиц села Гавриловское с такими же номерами, как у остановленной «Приоры».

Его поведение показалось полицейским подозрительным: именно его в своих показаниях ранее задержанный пассажир Lada указал в роли водителя. Следов взлома на дверях «угнанного» автомобиля также не оказалось.

Сотрудники полиции установили, что в то утро за рулем находился заявитель, который был сильно пьян.

В его отношении возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 306 УК РФ, по которой ему грозит до двух лет лишения свободы.


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