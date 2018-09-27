Житель Сасовского района солгал полиции об угоне его машины. Об этом сообщил
Во время патрулирования автоинспекторы потребовали остановиться водителя машины Lada Priora. После резкой остановки из автомобиля в разных направлениях выбежали трое молодых людей, одного из которых сотрудникам полиции удалось задержать. Он был в состоянии опьянения.
На следующий день его приятель, 20-летний житель села Нестерово Пителинского района, сообщил об угоне своей машины с одной из улиц села Гавриловское с такими же номерами, как у остановленной «Приоры».
Его поведение показалось полицейским подозрительным: именно его в своих показаниях ранее задержанный пассажир Lada указал в роли водителя. Следов взлома на дверях «угнанного» автомобиля также не оказалось.
Сотрудники полиции установили, что в то утро за рулем находился заявитель, который был сильно пьян.
В его отношении возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 306 УК РФ, по которой ему грозит до двух лет лишения свободы.