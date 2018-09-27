В Рязани при поддержке РНПК издали книгу известного фотохудожника

В Рязани издали очередную книгу местного натуралиста, писателя и фотохудожника Ивана Назарова «Запах хвои». Ее выпуск уже в шестой раз поддержала АО «Рязанская нефтеперерабатывающая компания», дочернее общество НК «Роснефть».
Книгу презентовали в библиотеке имени Горького, куда на встречу с писателем пришли его читатели, коллеги, сотрудники библиотек и экологических организаций города и области.
«Запах хвои» — это сборник очерков о природе Мещерского края. В книге более 180 страниц, на которых Иван Назаров описал взаимоотношения человека и природы. Автор призывал читателей понять и почувствовать боль природы, страдающей из-за варварского отношения к ней.
Издание иллюстрировано фотографиями, сделанные натуралистом во время его путешествий по Рязанской области.
Несколько сотен экземпляров «Запаха хвои» после презентации передали библиотекам и экологическим организациям.