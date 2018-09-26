В октябре рязанцы смогут увидеть самый яркий звездопад осени. В ночь с 8 на 9 октября метеорный поток Дракониды достигнет своего пика, сообщил
Максимальная активность Драконид придется на ночь новолуния: жителей средней полосы России ждет от десяти метеоров в час.
«Дракониды называют одним из наиболее непредсказуемых метеорных потоков. В максимуме он дает обычно 5-15 метеоров в час, но в 1926, 1933 и 1946 годах поток обрушивал грандиозные ливни из метеоров», — отметили в сообщении.
В период максимума Драконид после полуночи созвездие Дракона будет находиться в северо-западной части неба, там рязанцы и увидят «падающие звезды» при условии ясной погоды.