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13:54, 26 сентября 2018 3 760
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В октябре рязанцы смогут увидеть самый яркий звездопад осени

В октябре рязанцы смогут увидеть самый яркий звездопад осени

В октябре рязанцы смогут увидеть самый яркий звездопад осени. В ночь с 8 на 9 октября метеорный поток Дракониды достигнет своего пика, сообщил сайт московского планетария.

Максимальная активность Драконид придется на ночь новолуния: жителей средней полосы России ждет от десяти метеоров в час.

«Дракониды называют одним из наиболее непредсказуемых метеорных потоков. В максимуме он дает обычно 5-15 метеоров в час, но в 1926, 1933 и 1946 годах поток обрушивал грандиозные ливни из метеоров», — отметили в сообщении.

В период максимума Драконид после полуночи созвездие Дракона будет находиться в северо-западной части неба, там рязанцы и увидят «падающие звезды» при условии ясной погоды.


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