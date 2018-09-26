Сразу три бренда Рельеф-Центра победили в народной премии «Выбор родителей»

Собственные торговые марки компании «Рельеф-Центр» — «Мульти-Пульти», «Berlingo» и «ArtSpace» — стали лауреатами народной премии «Выбор родителей 2018». Награждения состоялось в первый день работы 24-й международной выставки «Мир детства».
Бренд «Мульти-Пульти» стал лидером в номинации «Товары для творчества» в категориях «Пластилин», «Карандаши», «Фломастеры» и «Аксессуары» (точилки, ластики, наборы для творчества и другое).
Торговым маркам «Berlingo» и «ArtSpace» дипломы победителей присудили в номинации «Готовимся к школе» в категориях «Школьные ранцы и рюкзаки», «Ручки», «Обложки для книг и тетрадей» и «Тетради».
Грамоты и медали бренд-менеджерам торговых марок-победителей вручила врач-педиатр, писательница и популярный блогер Татьяна Буцкая.
На мероприятии рассказали, что лучшие детские товары выбирали на основании независимых рекомендаций покупателей в 12-ти номинациях. За продукцию брендов Рельеф-Центра проголосовали более 2000 родителей, поэтому она попала в списки топП-3 лучших товаров.
Организаторы конкурса поблагодарили представителей Рельеф-Центра «за поддержание высокого уровня качества и безопасности товаров для детей, за активную социальную позицию и любовь к подрастающему поколению».