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9:44, 26 сентября 2018 4 947
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«С возвращением». Рязанские путешественники представят свои работы на фотовыставке

«С возвращением». Рязанские путешественники представят свои работы на фотовыставке

В четверг, 27 сентября, в «Фотодоме» откроется выставка работ рязанских путешественников «С возвращением!». Событие приурочат ко Всемирному дню туризма, сообщили в пресс-службе горадминистрации.

Посетители выставки увидят около 60 снимков природных ландшафтов, архитектурных ансамблей и репортажных кадров уличной жизни, которые рязанцы сделали во время путешествий по России и другим странам.

Познакомиться с экспозицией можно будет до 26 октября. «Фотодом» (Почтовая, 58) работает с понедельника по субботу с 10:00 до 19:00, вход свободный.


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