«С возвращением». Рязанские путешественники представят свои работы на фотовыставке

В четверг, 27 сентября, в «Фотодоме» откроется выставка работ рязанских путешественников «С возвращением!». Событие приурочат ко Всемирному дню туризма, сообщили в
Посетители выставки увидят около 60 снимков природных ландшафтов, архитектурных ансамблей и репортажных кадров уличной жизни, которые рязанцы сделали во время путешествий по России и другим странам.
Познакомиться с экспозицией можно будет до 26 октября. «Фотодом» (Почтовая, 58) работает с понедельника по субботу с 10:00 до 19:00, вход свободный.