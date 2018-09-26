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17:32, 26 сентября 2018 2 030
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Рязанские полицейские выиграли соревнования в Испании

Рязанские полицейские выиграли соревнования в Испании

Рязанские полицейские выиграли соревнования в Испании. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

В Испании проходят Европейские игры пожарных и полицейских. В состав сборной МВД России вошли двое рязанцев.

Старшие лейтенанты полиции Дмитрий Небольсин и Дмитрий Марченко заняли первое и второе места соответственно в состязаниях по дзюдо в весовой категории до 90 кг.

Во второй день соревнований в борьбе лежа рязанские полицейские завоевали первые места в своих возрастных категориях.

В финале в абсолютной категории Дмитрий Небольсин завоевал первое место, Дмитрий Марченко — второе.


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