Рязанские полицейские выиграли соревнования в Испании. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.
В Испании проходят Европейские игры пожарных и полицейских. В состав сборной МВД России вошли двое рязанцев.
Старшие лейтенанты полиции Дмитрий Небольсин и Дмитрий Марченко заняли первое и второе места соответственно в состязаниях по дзюдо в весовой категории до 90 кг.
Во второй день соревнований в борьбе лежа рязанские полицейские завоевали первые места в своих возрастных категориях.
В финале в абсолютной категории Дмитрий Небольсин завоевал первое место, Дмитрий Марченко — второе.