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17:20, 26 сентября 2018 1 240

«Рязаньэнерго» завершит плановый ремонт электрооборудования до конца месяца

«Рязаньэнерго» завершит плановый ремонт электрооборудования до конца месяца

Годовая ремонтная кампания филиала ПАО «МРСК Центра и Приволжья» — «Рязаньэнерго» вышла на финишную прямую. В пресс-службе филиала рассказали, что завершение ремонта электрооборудования до наступления холодов позволит предупредить возникновение нештатных ситуаций на энергообъектах и обеспечить бесперебойное электроснабжение потребителей.

Сейчас специалисты завершили капремонт оборудования на 20 подстанциях 35-110 кВ, отремонтировали 585 трансформаторных подстанций 6-10/0,4 кВ и 2 808 км воздушных линий (ВЛ) всех классов напряжения, заменив при этом 23,82 км провода, 2 036 опор и 13 213 изоляторов.

Кроме того, 2,66 км неизолированного провода заменили на самонесущий изолированный, который в меньшей степени подвержен повреждениям при порывах ветра, налипанию снега и обледенению.

«Для предотвращения отключений ВЛ из-за падений деревьев на провода энергетики расчистили от древесно-кустарниковой растительности территорию более 1 000 га вдоль трасс линий. Наиболее значительный объем расчистки просек был выполнен в Клепиковском, Касимовском, Спасском и Шиловском районах», — говорится в сообщении.

До конца сентября все плановые мероприятия ремонтной программы планируют завершить. Полноту и качество их выполнения проверит специальная межведомственная комиссия.

«Положительной оценкой проведенному ремонту и эффективности подготовки электросетевого хозяйства „Рязаньэнерго“ к сезону холодов в целом станет получение филиалом Паспорта готовности к осенне-зимнему периоду 2018-2019 гг», — заключили в филиале.


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