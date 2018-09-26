Операторы связи потеснят банки на рынке денежных переводов

МТС и «Мегафон», которые суммарно обслуживают более 150 миллионов абонентов в России, могут вытеснить банки с рынка потребительских денежных переводов. По мнению экспертов, платежи и переводы с карты на карту заменят более удобные переводы с телефона на телефон, которые операторы сделали для своих абонентов бесплатными.

Для того, чтобы перевести деньги на счет коллеги, родственника или любого другого абонента, достаточно выбрать его имя в списке контактов в телефоне или знать номер. При этом совершенно неважно, какой у абонента гаджет, — бесплатные переводы доступны всем.

«Это более простой и доступный способ по сравнению с банковским переводом, когда необходимо либо вводить длинные реквизиты, либо платить комиссию», — отметили представители операторов.

Средствами на мобильном счете абонент может оплачивать покупки в интернет-магазинах, образовательные услуги, транспортные расходы, штрафы ГИБДД, ЖКХ, парковки, онлайн игры и другие услуги.

Абоненты также могут обналичить средства или перевести на счет банковской карты при помощи простых и доступных сервисов.

Кроме того, МТС обнулила комиссии за регулярные платежи с лицевых счетов абонентов оператора в адрес более чем 300 поставщиков услуг, представленных в мобильном приложении «МТС Деньги» и на сайте МТС оператора.

Теперь МТС не взимает комиссию при оплате с мобильных устройств и компьютера наиболее востребованных услуг: фиксированного доступа в интернет и телефонии, кабельного и спутникового ТВ, услуг ЖКХ и образования, транспортных и страховых услуг, оплаты парковок и покупки онлайн-игр*.

Переводы абоненты МТС и «Мегафона» могут делать следующими способами:

на сайте — МТС , « Мегафона »;

, « »; при помощи SMS — МТС: #перевод, «Мегафон»: #сумма;

USSD — МТС: *115#, «Мегафон»: *133#;

приложения — «МТС Деньги», сервис « Кошелек МТС Деньги », мобильное приложение «МегаФон.Банк».

*Комиссии сохраняются на оплату услуг сотовой связи и денежные переводы в адрес других мобильных операторов (кроме «Мегафона»), а также на платежи и переводы с витрин, не принадлежащих МТС.