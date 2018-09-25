«Время срывать маски». В Рязани театральный фестиваль «Зеркало сцены» завершится балом-маскарадом

Профессиональные театральные критики из Москвы оценят спектакли рязанских театров на IV фестивале «Зеркало сцены». Он пройдет в Рязани с 2 по 7 октября. Об этом рассказал министр культуры и туризма Виталий Попов на пресс-конференции во вторник, 25 сентября.
«"Зеркало сцены» — это уже целый мир, в котором мы вспоминаем и смотрим спектакли прошедшего сезона, — рассказал министр культуры и туризма Виталий Попов. — Каждый год для нас это замечательное и важное действо, потому что Рязань — театральный город. Тем более, что следующий год посвящен театру. А в Рязани, начиная с августа 2019 года, пройдет целый марафон фестивалей, в том числе форум древних городов, главной темой которого также станет театр".
На фестивале рязанцы смогут увидеть восемь спектаклей:
- 2 октября в 19:00 — «Гроза» (театр юного зрителя);
- 3 октября в 11:00 — «Приключения Кота в сапогах» (музыкальный театр);
- 3 октября в 19:00 — «Касатка» (театр драмы);
- 4 октября в 12:00 — «Гадкий котенок» (театр юного зрителя);
- 4 октября в 19:00 — «Женитьба» (театр кукол);
- 5 октября в 19:00 — «Собака на сене» (театр драмы);
- 6 октября в 12:00 — «Дюймовочка» (театр кукол);
- 6 октября в 18:00 — «Бабий бунт» (музыкальный театр).
Конкурс проводят более чем в 13 номинациях. В этом году к ним добавилась новая — «Молодой актер/молодая актриса». Победители получат денежные премии, авторские памятные призы и дипломы лауреатов.
Директор театра кукол Константин Кириллов рассказал, что в рамках фестиваля будет работать семинар Григория Заславского, организованный Союзом театральных деятелей. «12 молодых критиков из российских городов примут участие в работе этого семинара, они будут смотреть все спектакли, входящие в программу фестиваля. Это послужит пищей для работы этого семинара», — добавил Кириллов.
Темой закрытия IV фестиваля «Зеркало сцены» станет бал-маскарад. Музыканты губернаторского симфонического оркестра сыграют композиции из легендарных театральных постановок. К ним присоединятся ведущие вокалисты из московских театров.
Премии вручат 7 октября в 19.00 в Рязанском театре драмы.