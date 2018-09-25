В сентябре в Рязани дважды была рекордная жара. Об этом
20 сентября зарегистрировали +25,3 градуса (предыдущий максимум был в 1994 году — +24,7 градуса), 22 сентября было еще теплее +26,4 градуса (до этого рекордные +25,8 градуса также были в 1994 году).
22 сентября в Старожилове и Михайлове воздух прогрелся до +27 градусов.
«Весь сентябрь среднесуточная температура значительно превышала климатическую норму. Правда, все ощутимее становились контрасты между дневными и ночными температурами — последние уже вполне соответствовали сезону», — отметили синоптики.