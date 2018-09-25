В Михайловском районе после столкновения с «Лексусом» сгорела «семерка», погибли двое

В понедельник, 24 сентября, в Михайловском районе произошло смертельное ДТП. Об этом сообщила
Примерно в 13:50 на 218 километре дороги «Калуга — Тула — Михайлов — Рязань» столкнулись ВАЗ-2107 и Lexus RX.
По предварительной информации, 30-летняя женщина на «семерке» не справилась с управлением и врезалась в иномарку под управлением 22-летнего жителя Тульской области. После удара ВАЗ вспыхнул и выгорел полностью.
В результате аварии погибли водитель «семерки» и ее 38-летний пассажир. Водитель внедорожника не пострадал, его 23-летняя пассажирка обращалась за медпомощью.
Обстоятельства ДТП уточняются.