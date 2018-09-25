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10:14, 25 сентября 2018 4 313
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В Михайловском районе после столкновения с «Лексусом» сгорела «семерка», погибли двое

В Михайловском районе после столкновения с «Лексусом» сгорела «семерка», погибли двое

Фото: УМВД по Рязанской области

В понедельник, 24 сентября, в Михайловском районе произошло смертельное ДТП. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Примерно в 13:50 на 218 километре дороги «Калуга — Тула — Михайлов — Рязань» столкнулись ВАЗ-2107 и Lexus RX.

По предварительной информации, 30-летняя женщина на «семерке» не справилась с управлением и врезалась в иномарку под управлением 22-летнего жителя Тульской области. После удара ВАЗ вспыхнул и выгорел полностью.

В результате аварии погибли водитель «семерки» и ее 38-летний пассажир. Водитель внедорожника не пострадал, его 23-летняя пассажирка обращалась за медпомощью.

Обстоятельства ДТП уточняются.


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