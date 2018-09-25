С начала года в «Рязаньэнерго» составили почти полторы тысячи актов по незаконному потреблению электричества

В филиале ПАО «МРСК Центра и Приволжья» — «Рязаньэнерго» подвели итоги работы по снижению коммерческих потерь электроэнергии. За 8 месяцев 2018 года специалисты провели 1106 рейда и составили 1490 актов по фактам безучетного и бездоговорного потребления электроэнергии.
Общий объем похищенной электроэнергии — около 6,76 млн кВт*ч. Ущерб, нанесенный компании недобросовестными потребителями, оценили в 26,8 миллионов рублей.
В ходе рейдов были выявлены многочисленные факты несанкционированного вмешательства в работу приборов учета: фальсификация оттисков пломб, нарушение целостности охранных пломб и наклеек, установка магнитов на электросчетчик.
«Наказание за электроворовство неминуемо! Нарушитель не только компенсирует ущерб электросетевой компании, но и привлекается к уголовной или административной ответственности с выплатой штрафа», — напомнили энергетики.
В пресс-службе «Рязаньэнерго» добавили, что с 1 января 2016 года в России ужесточили административную ответственность за самовольное подключение к сетям и нарушение правил пользования электроэнергией.
По словам специалистов, от преступных действий энерговоров страдает не только компания, но и граждане, которые исправно оплачивают счета. «В результате хищений энергоресурсов происходят перепады напряжения в сети, выходит из строя бытовая техника соседей, повышается вероятность отключений электроэнергии и возникновения пожаров. МРСК Центра и Приволжья намерена последовательно добиваться возмещения ущерба недобросовестными потребителями», — сообщили в филиале.
Всех, кому стало известно о случаях хищения электроэнергии, призвали звонить по круглосуточному телефону горячей линии: 8-800-100-33-00 (звонок бесплатный).