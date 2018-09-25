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14:10, 25 сентября 2018 673
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Рязанец получил 13 лет колонии за убийство продавщицы цветов 1

Рязанец получил 13 лет колонии за убийство продавщицы цветов

Рязанец получил 13 лет колонии за убийство продавщицы цветов. Об этом сообщил сайт региональной прокуратуры.

25 мая 2015 года пьяный молодой человек недалеко от кафе-бара «Золотая вобла» на Московском шоссе напал на прохожего. Он его избил и похитил у потерпевшего телефон, наушники, часы, деньги и иное имущество на сумму более десяти тысяч рублей, после чего скрылся.

Спустя полтора года, в декабре 2017 года, рязанец в состоянии опьянения зашел в цветочную палатку на улице Островского. Он сообщил продавцу о том, что хочет купить большое количество цветов, и начал вынимать цветы из ваз и выкладывать их на стол.

Продавщица попросила показать ей наличные деньги, которых было бы достаточно для покупки такого количества цветов. В этот момент мужчина стал ее избивать кулаками, а также деревянным табуретом по голове.

Забрав из палатки 169 роз, выручку и кошелек продавца на общую сумму более 16 тысяч рублей, злоумышленник скрылся.

Пострадавшую с черепно-мозговой травмой госпитализировали в ОКБ, а затем в амбулаторно-травматологический центр. Спустя 2,5 недели она скончалась от полученных травм.

Суд признал его виновным по части 1 статьи 162, части 4 статьи 162, части 4 статьи 111 УК РФ и назначил 13 лет колонии строгого режима.


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