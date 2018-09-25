Рязанец получил 13 лет колонии за убийство продавщицы цветов. Об этом сообщил
25 мая 2015 года пьяный молодой человек недалеко от кафе-бара «Золотая вобла» на Московском шоссе напал на прохожего. Он его избил и похитил у потерпевшего телефон, наушники, часы, деньги и иное имущество на сумму более десяти тысяч рублей, после чего скрылся.
Спустя полтора года, в декабре 2017 года, рязанец в состоянии опьянения зашел в цветочную палатку на улице Островского. Он сообщил продавцу о том, что хочет купить большое количество цветов, и начал вынимать цветы из ваз и выкладывать их на стол.
Продавщица попросила показать ей наличные деньги, которых было бы достаточно для покупки такого количества цветов. В этот момент мужчина стал ее избивать кулаками, а также деревянным табуретом по голове.
Забрав из палатки 169 роз, выручку и кошелек продавца на общую сумму более 16 тысяч рублей, злоумышленник скрылся.
Пострадавшую с черепно-мозговой травмой госпитализировали в ОКБ, а затем в амбулаторно-травматологический центр. Спустя 2,5 недели она скончалась от полученных травм.
Суд признал его виновным по части 1 статьи 162, части 4 статьи 162, части 4 статьи 111 УК РФ и назначил 13 лет колонии строгого режима.