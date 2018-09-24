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12:57, 24 сентября 2018 4 156
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В Рязани из-за санитарных нарушений закрыли кафе «Роща»

В Рязани из-за санитарных нарушений закрыли кафе «Роща»

В Рязани из-за санитарных нарушений временно закрыли кафе «Роща» на улице Гоголя. Об этом сообщила пресс-служба Железнодорожного райсуда.

По время проверки выяснилось, что у буфетчицы нет спецодежды, посуду моют в ванной, а на полах кафе есть участки с выбитой плиткой, где скапливается вода с остатками жира. Кроме того, в кафе совмещены туалет для персонала и посетителей. Среди других нарушений — отсутствие документов на сырокопченую колбасу и неправильное хранение сосисок.

Суд признал ООО «Ореол» виновным в административном правонарушении по статье 6.6 КоАП. С 17 сентября кафе закрыли на 30 суток.

Постановление не вступило в законную силу.


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