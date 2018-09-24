В Рязани из-за санитарных нарушений закрыли кафе «Роща»

В Рязани из-за санитарных нарушений временно закрыли кафе «Роща» на улице Гоголя. Об этом
По время проверки выяснилось, что у буфетчицы нет спецодежды, посуду моют в ванной, а на полах кафе есть участки с выбитой плиткой, где скапливается вода с остатками жира. Кроме того, в кафе совмещены туалет для персонала и посетителей. Среди других нарушений — отсутствие документов на сырокопченую колбасу и неправильное хранение сосисок.
Суд признал ООО «Ореол» виновным в административном правонарушении по статье 6.6 КоАП. С 17 сентября кафе закрыли на 30 суток.
Постановление не вступило в законную силу.