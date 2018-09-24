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17:55, 24 сентября 2018 2 985
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В октябре во второй рязанской поликлинике заработает открытая регистратура 2

В октябре во второй рязанской поликлинике заработает открытая регистратура

Регистратура открытого типа начнет работать в рязанской поликлинике №2 после ремонта, в октябре. Об этом сообщил сайт регионального минздрава.

Предполагается, что такой формат работы позволит повысить доступность медицинской помощи пациентам.

«По моему мнению, регистратура — это визитная карточка лечебного учреждения, — отметил главврач Олег Нагибин, — это не только медицинская картотека, но и главное место, где происходит первый контакт. Важно, чтобы у пациента создалось приятное впечатление как визуальное, так и эмоциональное».

Нигибин также подчеркнул, что регистратура выполняет серьезную функцию по распределению потоков пациентов и по предоставлению справочной информации.


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