В октябре во второй рязанской поликлинике заработает открытая регистратура

Регистратура открытого типа начнет работать в рязанской поликлинике №2 после ремонта, в октябре. Об этом сообщил
Предполагается, что такой формат работы позволит повысить доступность медицинской помощи пациентам.
«По моему мнению, регистратура — это визитная карточка лечебного учреждения, — отметил главврач Олег Нагибин, — это не только медицинская картотека, но и главное место, где происходит первый контакт. Важно, чтобы у пациента создалось приятное впечатление как визуальное, так и эмоциональное».
Нигибин также подчеркнул, что регистратура выполняет серьезную функцию по распределению потоков пациентов и по предоставлению справочной информации.