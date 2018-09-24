В аварии с тремя автомобилями на Касимовском шоссе пострадали двое

Вечером в воскресенье, 23 сентября, напротив дома №57 по Касимовскому шоссе произошло ДТП. В 19:10 здесь столкнулись три автомобиля, сообщила
По уточненной информации, 32-летний рязанец на ВАЗ-2114 выезжал с улицы Новой в сторону улицы Советской Армии и при повороте налево во двор не уступил дорогу Daewoo Nexia под управлением 54-летнего водителя. От удара ВАЗ отбросило на Kia Quoris, которая стояла сзади.
В результате пострадали водитель Daewoo Nexia и его 53-летняя пассажирка.
Напомним, ранее появилось