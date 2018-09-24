Рязанцы пробежали «соборную версту» в дождь и холод

Более тысячи участников пробежали традиционный кросс «Рязанская соборная верста 2018». Об этом сообщил
Забег прошел воскресенье, 23 сентября, в центре Рязани. Спортсмены, воспитанники школ и секций, студенты, гости из других городов преодолели разные дистанции, несмотря на непогоду. Дистанции варьировались от одного до шести километров.
Начальник управления по физической культуре и массовому спорту горадминистрации Кирилл Сосунов вручил знаки и удостоверения рязанцам, выполнившим нормативы комплекса ГТО.
Победители получили призы и грамоты. Отдельными наградами отметили самого юного и самого возрастного участников.
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