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14:27, 24 сентября 2018 1 361
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Рязанцы пробежали «соборную версту» в дождь и холод

Рязанцы пробежали «соборную версту» в дождь и холод

Более тысячи участников пробежали традиционный кросс «Рязанская соборная верста 2018». Об этом сообщил сайт горадминистрации.

Забег прошел воскресенье, 23 сентября, в центре Рязани. Спортсмены, воспитанники школ и секций, студенты, гости из других городов преодолели разные дистанции, несмотря на непогоду. Дистанции варьировались от одного до шести километров.

Начальник управления по физической культуре и массовому спорту горадминистрации Кирилл Сосунов вручил знаки и удостоверения рязанцам, выполнившим нормативы комплекса ГТО.

Победители получили призы и грамоты. Отдельными наградами отметили самого юного и самого возрастного участников.

Фото Instagram schoolgram40


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