Правительство подготовит новый пакет мер по борьбе бедностью и поддержке демографии. Об этом РИА «
По ее словам, дополнительные меры начнут разрабатывать после первого квартала 2019 года, когда будут известны данные о социально-экономическом положении граждан по итогам 2018 года.
«По результатам 2018 года мы оценим, что у нас происходит не только с бедностью, но и со структурой этой бедности, какие появились тенденции в течение года. И я не исключаю, что примем дополнительные меры по поддержке демографии и также, возможно, по поддержке семей с детьми», — сказала Голикова.
Она напомнила, что снижение показателя бедности в два раза за шесть лет — одна из наиболее сложных задач майского указа президента. Как уточнила вице-премьер, если не предпринимать никаких мер, то до ее достижения не хватит около полутора процентов.
В первом полугодии 2018 года доля бедных (с доходами ниже прожиточного минимума) сократилась на 1,1 миллиона человек по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.