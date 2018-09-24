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18:29, 24 сентября 2018 5 726
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Недетский конфликт. Рязанский подросток избил партой отказавшуюся от дружбы одноклассницу 3

Недетский конфликт. Рязанский подросток избил партой отказавшуюся от дружбы одноклассницу

Рязанский подросток избил партой отказавшуюся от дружбы одноклассницу. Об этом рассказали в сюжете «ТКР».

По словам матери пострадавшей, конфликт между школьниками начался в понедельник, 17 сентября. Причиной выяснения отношений стал «якобы разбитый телефон».

«Через два дня, 19 сентября, подросток ударил одноклассницу партой. Есть справка о побоях и ушибах мягких тканей, головы и грудной клетки, растяжении мышц шейного отдела. И, соответственно, заявление в УВД», — заявила рязанка.

Девочка три недели назад перевелась из другой школы, где она училась пять лет. Ее мама рассказала, что сначала одноклассник оказывал ей знаки внимания, а когда понял, что «новенькая» не хочет с ним дружить, начал провоцировать.

С мальчиком после конфликта говорили педагоги, в школу приходил его отец.

Родители одноклассников рассказали журналисту, что «этот мальчик конфликтный». Из-за его поведения срываются уроки, он затевает драки, «швыряется ручками в учителей». Они неоднократно обращались в администрацию школы, но «решение не принималось».

«Когда сын приходит домой, у нас не возникает вопроса, какие у него оценки, как прошел день или какие у него знания, а он рассказывает постоянно только об Артеме. Как он себя вел, как на это реагировали учителя, кто приходил, какие докладные писались. В школе постоянно не учебный процесс, а исследовательский, — сказала мама одного из учеников.

Замначальника управления Рязани Екатерина Пронина отметила, что нужно еще раз обратиться к директору школы. «Такие обращения правомерны и нужны, чтобы облегчить выход из проблемной ситуации, так как затягивание только усугубит ее. Если такие ситуации не решаются с руководителем, то у нас имеются специализированные центры, которые могут помочь», — подчеркнула Пронина.

«Мать пострадавшей девочки написала заявление в управление образования, но считает, что проблема в воспитании ребенка. Он не умеет общаться с девочками. Его папа этому не научил», — сообщила она.


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