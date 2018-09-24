Из-за ремонта на улице Чкалова отключат холодную воду

В понедельник, 24 сентября, на улице Чкалова отключат холодную воду из-за ремонта на водопроводе. Об этом сообщила
С 16:30 до 22:00 воды не будет в домах №1, 1 корпус 1, 1 корпус 2, 1 корпус 3.
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В понедельник, 24 сентября, на улице Чкалова отключат холодную воду из-за ремонта на водопроводе. Об этом сообщила
С 16:30 до 22:00 воды не будет в домах №1, 1 корпус 1, 1 корпус 2, 1 корпус 3.
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