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21:51, 23 сентября 2018 132
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В Пителине сгорел дом

В Пителине сгорел дом

В воскресенье, 23 сентября, в Пителине сгорел жилой дом. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Пожарных вызвали в 11:26. На место выезжали восемь человек на трех машинах.

Никто не пострадал.

Огонь полностью уничтожил дом.


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1 неделя назад
От Никулина до Запашных. История рязанского цирка

От Никулина до Запашных. История рязанского цирка

В пятницу, 14 сентября, в обновленном рязанском цирке состоится первое представление. Постоянно действующий манеж в городе появился почти полвека назад — в 1971 году, но путь к собственному цирку у Рязани был сложен и тернист.

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