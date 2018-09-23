В Пителине сгорел дом

В воскресенье, 23 сентября, в Пителине сгорел жилой дом. Об этом
Пожарных вызвали в 11:26. На место выезжали восемь человек на трех машинах.
Никто не пострадал.
Огонь полностью уничтожил дом.
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В воскресенье, 23 сентября, в Пителине сгорел жилой дом. Об этом
Пожарных вызвали в 11:26. На место выезжали восемь человек на трех машинах.
Никто не пострадал.
Огонь полностью уничтожил дом.
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В пятницу, 14 сентября, в обновленном рязанском цирке состоится первое представление. Постоянно действующий манеж в городе появился почти полвека назад — в 1971 году, но путь к собственному цирку у Рязани был сложен и тернист.