На Северной окружной несколько машин столкнулись «паровозиком». Видео с места происшествия опубликовали «Новости Рязани ВКонтакте».
ДТП произошло в субботу, 22 сентября. На место происшествия приехала полиция.
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На Северной окружной несколько машин столкнулись «паровозиком». Видео с места происшествия опубликовали «Новости Рязани ВКонтакте».
ДТП произошло в субботу, 22 сентября. На место происшествия приехала полиция.
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