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10:32, 22 сентября 2018 2 642
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Куда сходить в субботу вечером? Афиша RZN.info

Куда сходить в субботу вечером? Афиша RZN.info

В эту субботу, 22 сентября, рязанцев ждет много интересных мероприятий.

На стадионе ЦСК российский театр «Каскадер» представит свое выступление профессиональнов в автомобильных трюках. Зрители увидят сражение Великой отечественной войны с советскими и немецкими автомобилями, а также «битву» легковых машин с биг-футами. Гвоздем программы станут трансформеры, способные не только ездить и превращаться в робота, но и стрелять из пневматического оружия. Начало в 18:00.

В клубе Svoboda выступит московская кавер-группа Dark Secret Love. На этот раз программу посвятят группе «Король и Шут» — на концерте прозвучат лучшие хиты легендарной группы. Начало после 19:00.

В Deep Club новый клубный сезон откроет вечеринка «Супер дискотека 90-х». Главным гостем программы станет группа «Пропаганда», известные хиты которой, как обещают организаторы, создадут танцевальную атмосферу вечера. Начало в 23:00.

А в Old Fashion Bar в этот вечер пройдет «Виниловый пикник». Рязанцев ждут два танцпола, на которых сыграют винил ди-джеи города: Mafone, Mahita, Dron, Bob и SSS. Начало в 23:00.


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1 неделя назад
От Никулина до Запашных. История рязанского цирка

От Никулина до Запашных. История рязанского цирка

В пятницу, 14 сентября, в обновленном рязанском цирке состоится первое представление. Постоянно действующий манеж в городе появился почти полвека назад — в 1971 году, но путь к собственному цирку у Рязани был сложен и тернист.

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