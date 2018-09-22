Куда сходить в субботу вечером? Афиша RZN.info

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В эту субботу, 22 сентября, рязанцев ждет много интересных мероприятий.
На стадионе ЦСК российский театр «Каскадер» представит свое выступление профессиональнов в автомобильных трюках. Зрители увидят сражение Великой отечественной войны с советскими и немецкими автомобилями, а также «битву» легковых машин с биг-футами. Гвоздем программы станут трансформеры, способные не только ездить и превращаться в робота, но и стрелять из пневматического оружия. Начало в 18:00.
В клубе Svoboda выступит московская кавер-группа DarkSecretLove. На этот раз программу посвятят группе «Король и Шут» — на концерте прозвучат лучшие хиты легендарной группы. Начало после 19:00.
В Deep Club новый клубный сезон откроет вечеринка «Супер дискотека 90-х». Главным гостем программы станет группа «Пропаганда», известные хиты которой, как обещают организаторы, создадут танцевальную атмосферу вечера. Начало в 23:00.
А в Old Fashion Bar в этот вечер пройдет «Виниловый пикник». Рязанцев ждут два танцпола, на которых сыграют винил ди-джеи города: Mafone, Mahita, Dron, Bob и SSS. Начало в 23:00.
В пятницу, 14 сентября, в обновленном рязанском цирке состоится первое представление. Постоянно действующий манеж в городе появился почти полвека назад — в 1971 году, но путь к собственному цирку у Рязани был сложен и тернист.