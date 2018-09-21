Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

12:11, 21 сентября 2018 1 184

«Вообще чума!» В «Книжном Барсе» презентуют книгу об историях болезней

«Вообще чума!» В «Книжном Барсе» презентуют книгу об историях болезней

В Рязани презентуют книгу «Вообще чума! История болезней от лихорадки до Паркинсона». Встреча пройдет в воскресенье, 30 сентября, в супермаркете «Книжный Барсе» на Московском шоссе. Начало в 13:00.

Авторы — врач-невролог Анна Хоружая и основатель медицинского интернет-портала Алексей Паевский — представят книгу и ответят на вопросы читателей.

Рязанцы смогут узнать, правда ли при синдроме Туретта человек громко выкрикивает нецензурные слова, что общего у порфирии и вампиров, о причинах смерти Тутанхамона, а также болезнях, которые до сих пор неизлечимы.

Встречи с писателями и творческими людьми проходят в «Книжном Барсе» на постоянной основе, однако книгу на медицинскую тематику здесь презентуют впервые. Пообщаться с авторами смогут все желающие, вход на мероприятие свободный.

Ранее рязанцы уже встречались с Николаем Дроздовым, Екатериной Вильмонт, Евгением Колесовым, Андрем Жидковым, а также с Вованом и Лексусом.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

adv
RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Общество»
15:20, 21 сентября 2018
Рязанец хранил у себя дома самодельный пистолет
14:17, 21 сентября 2018
Рязанские школьники стали чаще страдать близорукостью из-за гаджетов — медики
13:34, 21 сентября 2018
Из Рязанской области выдворили четырех иностранцев
13:24, 21 сентября 2018
ФАС оштрафовала сотовых операторов «большой четверки»
13:08, 21 сентября 2018
В Рязани за растрату денег жильцов осудили председателя ТСЖ
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
1 неделя назад
От Никулина до Запашных. История рязанского цирка

От Никулина до Запашных. История рязанского цирка

В пятницу, 14 сентября, в обновленном рязанском цирке состоится первое представление. Постоянно действующий манеж в городе появился почти полвека назад — в 1971 году, но путь к собственному цирку у Рязани был сложен и тернист.

Популярное
Комментируемое
Новое
14:47, 10 сентября 2018 47 471
RZN.info публикует фоторепортаж из обновленного цирка 2
18:00, 14 сентября 2018 38 115
В Рязани после реконструкции открылся цирк. Фото 2
14:32, 8 сентября 2018 36 545
«Элита армии». Курсанты Рязанского училища ВДВ приняли присягу на площади Ленина
19:48, 11 сентября 2018 25 078
С понедельника температура воздуха в Москве понизится до нуля — Гидрометцентр
17:34, 17 сентября 2018 24 343
Устроивший ДТП на улице Новой водитель скрутил с машины номера — очевидцы 24
Все новости
Форум