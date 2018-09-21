«Вообще чума!» В «Книжном Барсе» презентуют книгу об историях болезней

В Рязани презентуют книгу «Вообще чума! История болезней от лихорадки до Паркинсона». Встреча пройдет в воскресенье, 30 сентября, в супермаркете «Книжный Барсе» на Московском шоссе. Начало в 13:00.
Авторы — врач-невролог Анна Хоружая и основатель медицинского интернет-портала Алексей Паевский — представят книгу и ответят на вопросы читателей.
Рязанцы смогут узнать, правда ли при синдроме Туретта человек громко выкрикивает нецензурные слова, что общего у порфирии и вампиров, о причинах смерти Тутанхамона, а также болезнях, которые до сих пор неизлечимы.
Встречи с писателями и творческими людьми проходят в «Книжном Барсе» на постоянной основе, однако книгу на медицинскую тематику здесь презентуют впервые. Пообщаться с авторами смогут все желающие, вход на мероприятие свободный.
Ранее рязанцы уже встречались с Николаем Дроздовым, Екатериной Вильмонт, Евгением Колесовым, Андрем Жидковым, а также с Вованом и Лексусом.