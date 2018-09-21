В Спасске второй раз за месяц сообщили о «бомбе» в школе

В Спасске неизвестный сообщил о «бомбе» во втором корпусе школы. Об этом пишет ИД «
Сообщение поступило в полицию около 19:00 в четверг, 20 сентября. На место выехали экстренные службы. Кинологи с двумя служебными собаками, обследовали здание и прилегающую территорию. Вызов оказался ложным — взрывное устройство не обнаружили.
В школе в это время не было ни детей, ни сотрудников.
Полиция устанавливает личность «телефонного террориста». В случае, если это был ребенок, то его родителям предстоит выплатить штраф от 500 до 700 тысяч рублей.
Напомним, в конце августа неизвестный