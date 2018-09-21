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17:08, 21 сентября 2018 1 114
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Рязанка примирилась в суде с зятем, грозившимся ее зарезать

Рязанка примирилась в суде с зятем, грозившимся ее зарезать

Рязанка примирилась в суде с зятем, который грозился ее зарезать. Уголовное дело в отношении 35-летнего мужчины прекратили, сообщил сайт областной прокуратуры.

Известно, что рязанец жил вместе со своей женой и ее матерью. Выпив спиртного, он часто устраивал скандалы и бил супругу.

Однажды он пришел домой пьяным, и истица не захотела его впускать. Ворвавшийся в дом рязанец ударил ее, накричал на свою жену и, схватив кухонный нож, стал угрожать теще.

В суде мужчина попросил у матери своей супруги прощения. Та его простила и сообщила, что теперь они живут отдельно, а их отношения наладились.


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