Рязанка примирилась в суде с зятем, грозившимся ее зарезать

Рязанка примирилась в суде с зятем, который грозился ее зарезать. Уголовное дело в отношении 35-летнего мужчины прекратили, сообщил
Известно, что рязанец жил вместе со своей женой и ее матерью. Выпив спиртного, он часто устраивал скандалы и бил супругу.
Однажды он пришел домой пьяным, и истица не захотела его впускать. Ворвавшийся в дом рязанец ударил ее, накричал на свою жену и, схватив кухонный нож, стал угрожать теще.
В суде мужчина попросил у матери своей супруги прощения. Та его простила и сообщила, что теперь они живут отдельно, а их отношения наладились.