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11:02, 21 сентября 2018 447

Гендиректор МРСК Центра Игорь Маковский посетил тверской филиал компании

Гендиректор МРСК Центра Игорь Маковский посетил тверской филиал компании

Гендиректор МРСК Центра Игорь Маковский посетил тверской филиал компании, где проверил готовность «Тверьэнерго» к проведению учений ДЗО ПАО «Россети» по организации взаимодействия и устранению массовых нарушений на электросетевых объектах.

Рабочий день гендиректора начался с облета территорий, где персонал компании готовится к проведению учений энергетиков. Они начнутся 22 сентября и продлятся три месяца.

Игорь Маковский оценил высокую готовность персонала. Сотрудникам 19 филиалов предстоит расчистить более 6,5 тысяч га просек, расширить 1 тысячу га и заменить 530 км голого неизолированного провода на самонесущий изолированный. Ожидается, что в результате мероприятий значительно повысится надежность электроснабжения потребителей Тверской области.

В ходе визита глава компании также посетил главное управление «Тверьэнерго», где и.о. руководителя Манвел Мажонц доложил ему о текущей ситуации, сложившейся в зоне ответственности филиала.

«С начала 2018 года между тверским филиалом и потребителями заключили 3687 договоров технологического присоединения. Сроки исполнения части из них оказались просроченными, в том числе по вине потребителей, которые со своей стороны не выполняют условия договоров», — пояснил Мажонц. По его словам, в настоящее время прорабатывается возможность юридического влияния на таких потребителей.

В Центре управления сетями гендиректору продемонстрировали работу автоматизированной системы учета массовых отключений, которую разработали и внедрили собственными силами. В режиме реального времени технические специалисты подключили оператора контакт-центр компании, которая прокомментировала порядок создания обращений.

«Система подразумевает коллективное отображения информации, представляет собой информационную карту технологических нарушений в электросетевом комплексе МРСК Центра и МРСК Центра и Приволжья с отображением фактических данными об отключенном оборудовании. Вся информация визуализирована в существующих границах регионов и включает в себя: количество обесточенного населения, обесточенных трансформаторных подстанций, аварийно-отключившихся линий электропередачи, количество работающих бригад», — рассказали в филиале.

В завершении рабочей поездки Игорь Маковский посетил Центр по работе с потребителями. Он отметил, что необходимо и дальше развивать это направление. По словам гендиректора, это позволит сделать сервисы МРСК Центра еще более удобными для потребителей.


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