Гендиректор МРСК Центра Игорь Маковский посетил тверской филиал компании, где проверил готовность «Тверьэнерго» к проведению учений ДЗО ПАО «Россети» по организации взаимодействия и устранению массовых нарушений на электросетевых объектах.

Рабочий день гендиректора начался с облета территорий, где персонал компании готовится к проведению учений энергетиков. Они начнутся 22 сентября и продлятся три месяца.

Игорь Маковский оценил высокую готовность персонала. Сотрудникам 19 филиалов предстоит расчистить более 6,5 тысяч га просек, расширить 1 тысячу га и заменить 530 км голого неизолированного провода на самонесущий изолированный. Ожидается, что в результате мероприятий значительно повысится надежность электроснабжения потребителей Тверской области.

В ходе визита глава компании также посетил главное управление «Тверьэнерго», где и.о. руководителя Манвел Мажонц доложил ему о текущей ситуации, сложившейся в зоне ответственности филиала.

«С начала 2018 года между тверским филиалом и потребителями заключили 3687 договоров технологического присоединения. Сроки исполнения части из них оказались просроченными, в том числе по вине потребителей, которые со своей стороны не выполняют условия договоров», — пояснил Мажонц. По его словам, в настоящее время прорабатывается возможность юридического влияния на таких потребителей.

В Центре управления сетями гендиректору продемонстрировали работу автоматизированной системы учета массовых отключений, которую разработали и внедрили собственными силами. В режиме реального времени технические специалисты подключили оператора контакт-центр компании, которая прокомментировала порядок создания обращений.

«Система подразумевает коллективное отображения информации, представляет собой информационную карту технологических нарушений в электросетевом комплексе МРСК Центра и МРСК Центра и Приволжья с отображением фактических данными об отключенном оборудовании. Вся информация визуализирована в существующих границах регионов и включает в себя: количество обесточенного населения, обесточенных трансформаторных подстанций, аварийно-отключившихся линий электропередачи, количество работающих бригад», — рассказали в филиале.

В завершении рабочей поездки Игорь Маковский посетил Центр по работе с потребителями. Он отметил, что необходимо и дальше развивать это направление. По словам гендиректора, это позволит сделать сервисы МРСК Центра еще более удобными для потребителей.