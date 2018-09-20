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16:45, 20 сентября 2018 628
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Житель Чучкова незаконно вырубал деревья для постройки гаража

Житель Чучкова незаконно вырубал деревья для постройки гаража

Житель Чучкова незаконно вырубал деревья для постройки гаража. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по Рязанской области.

В полицию обратились лесники Шеметовского лесничества и сообщили, что нашли в лесу следы вырубки сосны и дуба. При этом разрешение на заготовку древесины на этом участке леса не оформлялось.

Полицейские осмотрели место вырубки и нашли среды трактора с тележкой, на которой были вывезены бревна. Вскоре оперативники в рабочем поселке Чучково заметили домовладение, в котором был припаркован трактор с тележкой, а на территории из бревен строился гараж.

Выяснилось, что 36-летний хозяин дома причастен к незаконной вырубке. Злоумышленника задержали.

В его отношении возбудили уголовное дело по части 3 статьи 260 УК РФ, по которой ему грозит до семи лет лишения свободы со штрафом до пятисот тысяч рублей.


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