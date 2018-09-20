Житель Чучкова незаконно вырубал деревья для постройки гаража. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по Рязанской области.
В полицию обратились лесники Шеметовского лесничества и сообщили, что нашли в лесу следы вырубки сосны и дуба. При этом разрешение на заготовку древесины на этом участке леса не оформлялось.
Полицейские осмотрели место вырубки и нашли среды трактора с тележкой, на которой были вывезены бревна. Вскоре оперативники в рабочем поселке Чучково заметили домовладение, в котором был припаркован трактор с тележкой, а на территории из бревен строился гараж.
Выяснилось, что 36-летний хозяин дома причастен к незаконной вырубке. Злоумышленника задержали.
В его отношении возбудили уголовное дело по части 3 статьи 260 УК РФ, по которой ему грозит до семи лет лишения свободы со штрафом до пятисот тысяч рублей.