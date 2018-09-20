В Рязани прошли забеги для детей с ограниченными возможностями здоровья

В среду, 19 сентября, в рязанской школе-интернате №18 прошли соревнования по бегу «Старты надежд» для детей с ограниченными возможностями здоровья. Об этом сообщил сайт горадминистрации.
В соревнованиях поучаствовали более 80 глухих и слабослышащих школьников Рязани в возрасте от семи до 20 лет.
Забеги прошли в трех возрастных категориях на дистанции 30 и 60 метров. Детям, занявшим призовые места, вручили грамоты и памятные подарки.
В рамках Спартакиады глухих и слабослышащих школьников Рязани уже прошли соревнования по прыжкам в высоту, легкоатлетическому кроссу и настольному теннису. В октябре состоится заключительный этап — дартс.
По итогам всех видов состязаний будет сформирована сборная команда школы для участия в открытом городском спортивно-оздоровительном фестивале «Триумф» среди лиц с ограниченными возможностями здоровья.