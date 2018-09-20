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22:15, 20 сентября 2018 269
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В Рязани почтили память погибшего на Северном Кавказе офицера

В Рязани почтили память погибшего на Северном Кавказе офицера

В четверг, 20 сентября, в Рязани почтили память сотрудника СОБР капитана милиции Александра Кузьмина, который 11 лет назад погиб на Северном Кавказе.

Настоятель Храма во имя Архангела Михаила отец Игорь отслужил панихиду по Кузьмину и по всем погибшим при исполнении служебного долга. Цветы на могилу Александра возложили замначальника регионального управления Росгвардии Виталий Подосинников, руководство и личный состав СОБР и ОМОН, родные и близкие.

Справка:

Александр Кузьмин в составе сводного отряда выполнял служебно-боевые задачи на территории Ингушетии. 20 сентября 2007 года автомобиль капитана обстреляли, он погиб на месте. За мужество, отвагу и самоотверженность Кузьмина посмертно наградили орденом Мужества.


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