В России утвердили перенос выходных в 2019 году

Российская трехсторонняя комиссия утвердила перенос выходных дней в 2019 году. Об этом сообщил
В 2019 году выходные 5 и 6 января (суббота и воскресенье) совпадают с нерабочими праздничными днями. Из-за этого выходные переносятся на 2 и 3 мая (четверг и пятница).
Также выходной перенесут с субботы, 23 февраля, на пятницу, 10 мая.
Утвержденные выходные в 2019 году:
- с 30 декабря 2018 года по 8 января 2019 года;
- с 23 по 24 февраля;
- с 8 по 10 марта;
- с 1 по 5 мая и с 9 по 12 мая;
- 12 июня;
- с 2 по 4 ноября.