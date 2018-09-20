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8:47, 20 сентября 2018 1 925
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В России утвердили перенос выходных в 2019 году

В России утвердили перенос выходных в 2019 году

Российская трехсторонняя комиссия утвердила перенос выходных дней в 2019 году. Об этом сообщил сайт Минтруда.

В 2019 году выходные 5 и 6 января (суббота и воскресенье) совпадают с нерабочими праздничными днями. Из-за этого выходные переносятся на 2 и 3 мая (четверг и пятница).

Также выходной перенесут с субботы, 23 февраля, на пятницу, 10 мая.

Утвержденные выходные в 2019 году:

  • с 30 декабря 2018 года по 8 января 2019 года;
  • с 23 по 24 февраля;
  • с 8 по 10 марта;
  • с 1 по 5 мая и с 9 по 12 мая;
  • 12 июня;
  • с 2 по 4 ноября.

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5 дней назад
От Никулина до Запашных. История рязанского цирка

От Никулина до Запашных. История рязанского цирка

В пятницу, 14 сентября, в обновленном рязанском цирке состоится первое представление. Постоянно действующий манеж в городе появился почти полвека назад — в 1971 году, но путь к собственному цирку у Рязани был сложен и тернист.

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