Рязанец рассказал о съемках в сериале «След»

Рязанец Виктор Корнеев рассказал о съемках в сериале «След». Он
Серия вышла в эфир в среду, 19 сентября, на «Пятом телеканале». В этот день участники рязанской школы «Кинолаб», где занимался Виктор, смотрели премьеру вместе с ним.
Рязанец рассказал, что самым трудным на съемках было разбить сотовый телефон об пол в «точно указанном месте». По его словам, сделать это получилось лишь с третьего раза.
Он также отметил, что тяжело на съемках было сопровождающим, потому что одна сцена снималась утром, другая — вечером: для самого актера время пролетало незаметно, «так интересно было все происходящее вокруг».
В серии зрители узнали историю предпринимателя, отца героя Виктора, который ведет блог о своей семье. Во время эфира в его руках взорвалась модель советского спутника. Сотрудник ФЭС пытались выяснить, кто причастен к убийству.
«Все сошлись во мнении, что Витя достойно представил Kinolab в столице», — отметили в киношколе.