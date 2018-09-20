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17:26, 20 сентября 2018 1 051
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Рязанец рассказал о съемках в сериале «След»

Рязанец рассказал о съемках в сериале «След»

Рязанец Виктор Корнеев рассказал о съемках в сериале «След». Он исполнил одну из ролей в эпизоде «Интимный аудит». Об этом сообщили в киношколе, где учится молодой человек.

Серия вышла в эфир в среду, 19 сентября, на «Пятом телеканале». В этот день участники рязанской школы «Кинолаб», где занимался Виктор, смотрели премьеру вместе с ним.

Рязанец рассказал, что самым трудным на съемках было разбить сотовый телефон об пол в «точно указанном месте». По его словам, сделать это получилось лишь с третьего раза.

Он также отметил, что тяжело на съемках было сопровождающим, потому что одна сцена снималась утром, другая — вечером: для самого актера время пролетало незаметно, «так интересно было все происходящее вокруг».

В серии зрители узнали историю предпринимателя, отца героя Виктора, который ведет блог о своей семье. Во время эфира в его руках взорвалась модель советского спутника. Сотрудник ФЭС пытались выяснить, кто причастен к убийству.

«Все сошлись во мнении, что Витя достойно представил Kinolab в столице», — отметили в киношколе.


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