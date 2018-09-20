Приют животных «Лучшие друзья» переедет на новое место. Об этом RZN.info сообщила директор некоммерческой организации Вероника Жаворонкина.
По ее словам, приют нашел новое место по объявлению. Сейчас на территории устанавливают вольеры и ограждение. Приют с собаками должен обосноваться здесь до конца октября.
Также администрация предоставила организации участок на Южном промузле. Сейчас там нет ни воды, ни освещения, поэтому переезд откладывается.
Приют нуждается в финансовой помощи. Все, кто хочет помочь, может позвонить по телефонам:
Напомним, «Лучших друзей»