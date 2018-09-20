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10:47, 20 сентября 2018 2 013

На улице Островского построят новый жилой комплекс

На улице Островского построят новый жилой комплекс

«Северная компания» начала продажи квартир в новом жилом комплексе «Академик», который построят на пересечении улиц Островского и Высоковольтной, недалеко от сборного пункта военкомата.

Застройщик возведет современный квартал из трех домов. Первый корпус ЖК «Академик» будет состоять из 11-этажной кирпичной секции и двух монолитно-кирпичных секций по 18 и 25 этажей. В пресс-службе компании рассказали, что проект предусматривает большую собственную территорию с детской площадкой, уличными тренажерами, хоккейной коробкой и баскетбольной площадкой. Новостройку оборудуют крышной котельной и вместительной парковкой.

В «Северной компании» отметили особую привлекательность Горрощи, как престижного района со сложившейся инфраструктурой.

«Рядом с домом работают торговые центры и супермаркеты: „Дикси“, „Барс“. В шаговой доступности мебельные и строительные магазины — ТЦ „4 Комнаты“, „Товарищ“, „Муравей“. По соседству находятся учреждения здравоохранения: стоматологические клиники, многопрофильный диагностический центр „Здоровье“, аптеки, центр гематологии, второй роддом и кардиодиспансер. Недалеко расположено несколько детских садов и школ, средне-специальные учебные заведения, РГМУ», — говорится в сообщении.

«Северная компания» работает на строительном рынке региона с 1999 года. Застройщик предлагает квартиры в жилом комплексе с подземной парковкой «Дом на Полетаева», в ЖК «Паруса» на Солотчинском шоссе, в ЖК «Северный» в Олимпийском городке, ЖК «Юный» в Канищеве и ЖК «Метропарк» на Московском шоссе.

Офис застройщика расположен по адресу улица Соборная 14/2 строение 1. Работает в будни с 9:00 до 20:00 и в субботу с 10:00 до 15:30. Аккаунт «Северной компании» в Instagram, телефон 707-000.


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6 дней назад
От Никулина до Запашных. История рязанского цирка

От Никулина до Запашных. История рязанского цирка

В пятницу, 14 сентября, в обновленном рязанском цирке состоится первое представление. Постоянно действующий манеж в городе появился почти полвека назад — в 1971 году, но путь к собственному цирку у Рязани был сложен и тернист.

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