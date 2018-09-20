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13:48, 20 сентября 2018 484
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Анна Хилькевич прорекламировала рязанское молоко 3

Анна Хилькевич прорекламировала рязанское молоко

Актриса Анна Хилькевич прорекламировала в своем Instagram рязанское молоко. Пост девушка опубликовала в среду, 19 сентября.

По словам Хилькевич, в Европе и США люди выпивают в среднем по литру молока в день, а в России — всего один стакан, при рекомендации в 700 мл.

«Вы знаете, что в Америке рекламой молока как продукта занимается государство, а не частные компании? За бугром нет у людей проблем в отношениях с лактозой. А у нас — похоже есть», — написала актриса.

Она спросила у своих подписчиков, откуда появилась мода на безлактозное питание: «А как же кальций? Кожа, волосы, ногти, кости… Мода — не всегда хорошо! Молоко „Му-у“ — хорошо», — заключила Хилькевич.


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В Европе и США выпивают в среднем литр молока В ДЕНЬ. А в России всего один стакан, при рекомендации в 700 мл. Вы знаете, что в Америке рекламой молока как продукта занимается государство, а не частные компании, посмотрите видео “got milk”! За бугром нет у людей проблем в отношениях с лактозой. А у нас - похоже есть. Откуда появилась мода на безлактозное питание? А как же кальций? Кожа, волосы, ногти, кости? И лактоза как раз нужна для правильного усвоения кальция и выработки витаминов группы D и витамина С. Мода - не всегда хорошо! @moloko_muu - хорошо.

Публикация от Анна Хилькевич (@annakhilkevich)

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