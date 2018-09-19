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11:39, 19 сентября 2018 492
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В Сараях пьяный водитель улетел в кювет

В Сараях пьяный водитель улетел в кювет

Фото: Издательство «Пресса»

В поселке Сараи пьяный водитель улетел в кювет. Об этом пишет издательство «Пресса».

ДТП произошло во вторник, 18 сентября, в 17:50.

Водитель автомобиля Kia Spectra, двигаясь по центральной улице поселка, после поворота не справился с управлением, выехал на «встречку» и улетел в кювет.

Очевидцы рассказали, что мужчина после аварии скрылся, но вскоре вернулся, заявив, что на момент происшествия был на рыбалке, а его машину угнали. Однако свидетели его опознали.

По информации сотрудников ГИБДД, водитель был в состоянии алкогольного опьянения. Ему грозит лишение «прав» от полутора до двух лет и штраф 30 тысяч рублей.


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От Никулина до Запашных. История рязанского цирка

От Никулина до Запашных. История рязанского цирка

В пятницу, 14 сентября, в обновленном рязанском цирке состоится первое представление. Постоянно действующий манеж в городе появился почти полвека назад — в 1971 году, но путь к собственному цирку у Рязани был сложен и тернист.

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