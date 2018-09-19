В Сараях пьяный водитель улетел в кювет

В поселке Сараи пьяный водитель улетел в кювет. Об этом пишет издательство «
ДТП произошло во вторник, 18 сентября, в 17:50.
Водитель автомобиля Kia Spectra, двигаясь по центральной улице поселка, после поворота не справился с управлением, выехал на «встречку» и улетел в кювет.
Очевидцы рассказали, что мужчина после аварии скрылся, но вскоре вернулся, заявив, что на момент происшествия был на рыбалке, а его машину угнали. Однако свидетели его опознали.
По информации сотрудников ГИБДД, водитель был в состоянии алкогольного опьянения. Ему грозит лишение «прав» от полутора до двух лет и штраф 30 тысяч рублей.