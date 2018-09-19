В начале октября перекроют дорогу от Рыбного до Константинова

В субботу, 6 октября, в Рязанской области пройдет Всероссийский легкоатлетический пробег, посвященный 123-й годовщине со дня рождения Сергея Есенина. Об этом сообщил официальный
Из-за пробега дорогу от Рыбного до Константинова перекроют с 9:00 до 14:00. Добраться до музея можно будет по трассе М-5 до села Срезнево — поворот на село Дивово — село Константиново.
Участниками легкоатлетического пробега, который ежегодно проводят с 1980 года, станут любители и профессионалы из Рязанской и соседних областей.