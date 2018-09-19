В центре Рязани перевернулась «Лада Гранта». Фото

В центре Рязани перевернулась Lada Granta.
В среду, 19 сентября, на площади Ленина столкнулись Lada Kalina и Lada Granta.
Официальная информация об аварии уточняется.
Позже появилось
Фото Дмитрия Семенова
RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
В центре Рязани перевернулась Lada Granta.
В среду, 19 сентября, на площади Ленина столкнулись Lada Kalina и Lada Granta.
Официальная информация об аварии уточняется.
Позже появилось
Фото Дмитрия Семенова
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьВ Спас-Клепиках «ГАЗель» протаранила школьный забор
|
cледующая новость →На празднике в Окском заповеднике юных рязанцев научили кормить журавлей
О том, как работает центр «Под мостом», его посетителях и планах корреспонденту RZN.info рассказал директор муниципального учреждения «Лесопарк» Виталий Исаев.