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10:41, 19 сентября 2018 2 639
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В центре Рязани перевернулась «Лада Гранта». Фото 2

В центре Рязани перевернулась «Лада Гранта». Фото

В центре Рязани перевернулась Lada Granta.

В среду, 19 сентября, на площади Ленина столкнулись Lada Kalina и Lada Granta.

Официальная информация об аварии уточняется.

Позже появилось видео момента аварии.

Фото Дмитрия Семенова


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В центре Рязани перевернулась «Лада Гранта». Фото 2
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